Irlando Ferreira na lista dos 40 pensadores com menos de 40 anos mais influentes de África

29/09/2020 00:04 - Modificado em 29/09/2020 00:04

O Diretor do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Irlando Ferreira, foi distinguido pela Apollo Magazine, revista de artes visuais inglesa, como um dos pensadores mais influentes de África com menos de 40 anos de idade.

Na distinção, a revista Apollo Magazine destaca o trabalho que Irlando Ferreira tem feito na coordenação do grande projeto de renovação que permitirá ao Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), consolidar a sua posição como um centro cultural por excelência de Cabo Verde, na realização de um amplo trabalho no setor de artesanato e cultura do país e na liderança da delegação de artistas e artesãos à Feira Internacional de Artesanato de Dakar, ainda em 2020.

Outro dos exemplos citado pela revista tem a ver com a publicação do Estatuto do Artesão no Boletim Oficial que confere o estatuto profissional aos artesãos cabo-verdianos.

Segundo a revista, desde que se tornou diretor da instituição em 2015, Ferreira tem se destacado na campanha pelo setor de artesanato e cultura do país.

O novo CNAD, em obras de reabilitação e ampliação, vai ser simultaneamente um centro de investigação, de preservação do artesanato, novas experiências de fusão entre artesanato e o design e um centro de projeção do que de mais contemporâneo se faz nas artes em Cabo Verde. Será um espaço voltado e aberto para a cidade. Uma nova centralidade que faz com que Mindelo cumpra o seu DNA de cidade cosmopolita e das artes!

Irlando Ferreira nasceu em São Vicente, estudou Gestão e Estudos Culturais em Lisboa, tendo trabalhado como produtor teatral em Lisboa e Los Angeles, antes de regressar à ilha de São Vicente, no início da década de 2010.

No cerne de seu trabalho está a crença de que a cultura pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento social. Tem falado e escrito amplamente sobre o tema, mais recentemente no colóquio internacional da União Europeia ‘Cultura para o Futuro’ em 2019 e no fórum Cabo Verde Ambição 2030, organizado pelo Governo de Cabo Verde.

Fundada em 1925 e publicada mensalmente, a Apollo Magazine é uma das revistas mais antigas e respeitadas de artes visuais do mundo. Ela cobre tudo, desde a antiguidades a obras contemporâneas, além de fornecer uma discussão aprofundada das últimas notícias e debates sobre arte, entrevistas exclusivas com os maiores colecionadores e artistas do mundo, informações especializadas sobre o mercado, orientação confiável sobre coleta, avaliações e visualizações de exposições em todo o mundo.