Covid-19: Mais duas mortes e três pacientes em estado crítico

28/09/2020 23:12 - Modificado em 28/09/2020 23:12

Conforme informações avançadas pelo diretor nacional de Saúde, Artur Correia, o país registou mais dois óbitos na cidade da Praia, esta segunda-feira, 28. Esta região registou 42 dos 46 casos notificados hoje. Os outros casos foram diagnosticados em São Domingos (1), Tarrafal (1), São Salvador do Mundo (1) e Santa Catarina (1). Houve ainda o registo de mais 103 recuperados no país.

Em conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país, o DNS avançou estas informações, garantindo que a cidade da Praia, foco da doença no país, é neste momento a maior preocupação do Ministério da Saúde, assegurando que a situação só vai normalizar se cada um fizer a sua parte neste combate.

Os óbitos divulgados hoje são dois homens, de 85 e 93 anos, que faleceram no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, elevando para 38 os óbitos na capital e 59 a nível nacional.

Com os novos casos notificados o país contabiliza agora 622 casos ativos, dos 5.817 casos acumulados da infeção provocada pelo novo coronavírus.

O país também teve o registo de mais 103 altas nas últimas 24 horas. No entanto, não especificou as regiões do país onde foram registados estes novos recuperados da doença, que vê elevado para 5.134 as altas, desde a primeira no passado dia 15 de abril na cidade da Praia.

Números que segundo Artur Correia representam 88% dos casos já registados no país, desde o primeiro diagnosticado na ilha da Boa Vista a 19 de março.

A mesma fonte dá conta de 24 doentes internados nos hospitais, dos quais 11 no Hospital Agostinho Neto (2 em estado grave), 2 no Hospital Baptista de Sousa mas estáveis, 6 no Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte (1 em estado crítico), 4 em São Filipe do Fogo (1 em estado crítico) e 1 caso suspeito no Hospital Regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão.