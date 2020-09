Bubista convicto de que estreantes serão jogadores importantes na seleção

Na sequência da convocatória de cinco novas caras para integrar os trabalhos da seleção, tendo em vista os jogos particulares com Andorra e Guiné Conacri, o novo selecionador nacional Bubista, espera por uma “boa integração e vontade de ajudar” o grupo e que “mostrem a sua qualidade”.

Numa primeira reação ao Notícias do Norte, depois da divulgação da convocatória, o selecionador nacional não tem dúvidas de que o lateral Dylan Tavares, Steve Furtado, Patrick Andrade, e Willy Semedo, “serão jogadores importantes na seleção”.

Sobre os regressos de Kukula e de Steven Fortes, o técnico garante que são sempre situações normais numa seleção, tendo em conta que alguns atletas ficam de fora da convocatória por várias razões, como lesões, momento de forma, aspetos emocionais, entre outros. “Cada jogador tem que trabalhar no seu clube, esperar a sua oportunidade e agarrá-la” assegura.

“Esperamos sempre o melhor, vamos encontrar o grupo pela primeira vez e esperamos poder passar as nossas ideias com clareza e esperar dos jogadores responsabilidade, boa atitude e qualidade para representar a nossa bandeira da melhor forma possível” aclara.

Instado a responder se esta convocatória será a base da seleção para os jogos oficiais com o Ruanda, agendados para novembro, Bubista garante que a convocatória “nunca estará fechada”, visto que tem outros jogadores que por motivos diversos não podem participar nesse estágio.

“Tenho que referenciar pelo menos o Jamiro, que pediu para ser dispensado, porque nos Estados Unidos o campeonato não pára e ele tem 3 jogos importantes nesta semana” frisa.

A partida para Portugal está agendada para o próximo sábado, 03 de outubro, onde a seleção irá rumar a Andorra para um estágio de três dias, culminando no jogo com a seleção nacional de Andorra no dia 07 de outubro. Após este jogo o combinado nacional volta a Portugal, mais precisamente a Albufeira local onde efetuará o mesmo período de estágio e que culimará com o embate frente à Guiné Conacri.