Delegacia de Saúde deteta seis casos suspeitos na campanha de despiste realizada em Fonte Inês/Espia

28/09/2020 14:05 - Modificado em 28/09/2020 14:06

Na sequência da campanha realizada na última sexta-feira na zona Fonte Inês/Espia, com aplicação de testes rápidos por serem consideradas zonas de risco, foram detetados seis casos suspeitos que aguardam pela resposta dos testes PCR.

A informação foi avançada hoje à imprensa, pela delegada substituta Jaqueline Cid, dando conta que foram aplicados nestas duas zonas um total de 765 testes rápidos, dos quais seis testaram positivo para a pesquisa de anticorpos do vírus que causa a Covid-19.

Como tem sido hábito as pessoas que testam positivo no teste rápido são isoladas, pela Delegacia de Saúde, no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, onde aguardam pela resposta do teste PCR que confirmará se há ou não infeção pelo novo coronavírus.

A mesma fonte adiantou que neste momento São Vicente tem 15 pessoas em quarentena obrigatória e 50 em quarentena domiciliar e três casos ativos em “situação clínica estável”, estando dois internados no Hospital Baptista de Sousa e um no Centro de Estágio do Mindelo.