Concurso ‘Lossguia’ para Urdi 2020 seleciona 14 projetos

28/09/2020 10:31 - Modificado em 28/09/2020 10:31

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) em São Vicente, após alargamento do prazo de entrega das propostas ao concurso de design “Lossguia, Mar na criação”, já selecionou 14 projetos, dos 28 submetidos ao concurso de design para a Urdi 2020.

O director do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) Irlando Ferreira, avança que o concurso foi “muito bem-sucedido” e a participação do sector criativo foi “bastante considerável” porque tiveram 28 candidaturas dos sectores das artes plásticas, arquitetura, artesanato e design.

“O máximo de peças que podem ser selecionadas são 15 e tivemos oportunidade de selecionar 14. Isso quer dizer que o concurso teve uma excelente qualidade, o que nos permitiu chegar a 14 peças e mais do que selecionar as peças é criar a conexão dos diferentes criativos e as possibilidades”, explicou Irlando Ferreira.

A mesma fonte disse que, a nível nacional, tiveram participações de Santiago, da Boa Vista e de São Vicente, e da diáspora receberam projetos de Portugal, Suíça e Holanda.

As inscrições para a Urdi acontecem até o dia 30 de Setembro.

Ainda no Salão Created In Cabo Verde, terá também as peças selecionadas do concurso de design “Lossguia, Mar na criação” e a exposição João Fortes em homenagem ao artista que faleceu recentemente.

Aos artesãos com melhores peças, avaliados pelo júri, serão atribuídos o prémio Joy Soares.