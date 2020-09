Aprendizado sobre o ensino à distância prepara professores para o novo ano escolar

28/09/2020 10:18 - Modificado em 28/09/2020 10:18

A Direção Nacional de Educação, promove em São Vicente uma formação em recursos educativos digitais para professores do ensino básico ao secundário. A formação tem carácter nacional e tem como objetivo, conforme a Delegada do Ministério da Educação da ilha, Maria Helena Andrade, aprofundar os conhecimentos de como trabalhar a nível digital, sobre o uso da tecnologia para trazer melhorias para o ensino.

A tecnologia na educação traz diferentes benefícios para educadores e alunos e agora com a pandemia, o Ministério da Educação, foi “obrigado” a “recorrer muito ao ensino a distância”, valendo-se também dos recursos tecnológicos disponíveis, como os usar bem e tirar o maior proveito deles.

“É que o próprio professor terá necessidade de recorrer aos recursos tecnológicos para transmitir os conhecimentos aos alunos. Portanto faz-se necessário”, refere a delegada da educação da ilha.

Com isso os professores vão incorporando novas ferramentas nas suas aulas, geralmente pela primeira vez. E os alunos estão experimentando novos métodos de aprendizado, que terão um impacto importante e duradouro. “Com essa transição, ficou claro que, com a distância física exigida entre professores e alunos, é mais importante do que nunca ajudar os educadores a encontrar maneiras de se conectar com os alunos e mantê-los engajados, motivados e seguros no mundo digital”.

Maria Helena Andrade, diz que a formação em São Vicente em todas as escolas agrupamentos, está a ser feita por grupos.

E que ao longo deste mês, desde 24 de Agosto quando os professores voltaram para a escola, que o ME tem proferido uma série de formação a todos os níveis, do primeiro ao 12º ano para todos os professores. “Formações em termos da própria revisão curricular, formação para exploração dos manuais e o programa e outras formações a nível local.

E esta semana, adianta Andrade, será ministrada uma formação para as monitoras do pré-escolar em língua Portuguesa.

A responsável da educação em São Vicente diz ainda que até ao arranque do ano letivo, 01 outubro, vão ser feitas formações para preparar melhor o professor e capacitar para dar resposta a esta nova realidade.

EC