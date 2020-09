Mais de um milhão de mortos no mundo devido à Covid-19

Nove meses após terem sido registados os primeiros casos do novo coronavírus, foi hoje ultrapassada a barreira de um milhão de vítimas mortais em todo o mundo devido à Covid-19.

Apandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos em 193 países diferentes. De acordo com a contagem registada este domingo pelo Worldometers – uma plataforma online que agrega, através de fontes oficiais de cada país, os números da Covid-19 em tempo real – foram hoje registados 1.000.658 óbitos (até à hora da redação deste artigo) devido ao novo vírus no mundo inteiro, desde o início da pandemia.

O ultrapassar desta barreira mental acontece nove meses depois de terem sido identificados os primeiros casos em dezembro de 2019, sendo que só em março é que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a doença de pandemia.

Contudo, segundo os dados apurados pela John Hopkins University, ainda não foi alcançado o um milhão de mortos. É de recordar que a contagem realizada por este organismo conta com mais etapas de confirmação dos dados obtidos. De acordo com esta universidade norte-americana, o número de vítimas mortais em todo o mundo é, neste momento, de 994.940.

Em Portugal, até este domingo, há registo de 1.953 mortos associados ao coronavírus, desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos continua a ser o país que, atualmente, mais sofre com a pandemia somando até hoje 209.233 óbitos. De seguida, encontra-se o Brasil que conta, desde o início do surto, com 141.441 mortos e, em terceiro, a Índia, com 94.971 vítimas mortais.

