Covid-19: Mais uma morte e 70 casos positivos nas últimas 24 horas

27/09/2020 19:21 - Modificado em 27/09/2020 19:21

A cidade da Praia, principal foco da pandemia da covid-19 no país, registou este domingo, 27, mais um óbito e 47 casos positivos de covid-19, fazendo com que em 48 horas a capital tenha registado duas mortes e um total de 107 novos casos diagnosticados.

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, de um total de 475 amostras analisadas nos laboratórios de virologia, 70 acusaram positivo para Covid-19. Desses novos casos 68 foram registados em Santiago. A Praia com 47, Santa Catarina 12, São Salvador do Mundo 3, São Miguel 2, Tarrafal, São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz e São Domingos, todos com um caso. Os outros dois casos foram registados em S. Filipe, na ilha do Fogo. Cabo Verde tem

O nosso país teve 13 altas nas últimas 24 horas, registadas no concelho de Santa Catarina de Santiago (6), São Domingos (4), São Salvador do Mundo (1) e Sal (2), aumentando para 5.031 o número de recuperados a nível nacional.

Do acumulado de 5.771 casos de Covid-19, dos quais 681 permanecem ainda ativos, Cabo Verde conta com 57 óbitos devido a pandemia de covid-19 e dois transferidos para os seus países.