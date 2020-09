Espanhol Andres Sobrido conquista 6ª edição da Travessia Laginha – Djeu – Laginha

O espanhol que ficou a saber da prova, há duas semanas, por um colega de trabalho, conta que por estar na ilha de São Vicente a trabalho arriscou-se a inscrever na prova, que apesar do pouco tempo para se preparar nadou os 5,2 quilómetros em menos de duas horas.

Este estreante, com o tempo de 1h 50 minutos, diz que em termos de distância foi uma prova bem tranquila, mas os maiores obstáculos, elenca foi durante a ida. “Foi bem complexo, à medida que nos aproximamos do ilhéu, as correntes e as vagas tornam a travessia bem dura”, refere este espanhol que diz ainda que o regresso, no entanto, foi bem mais fácil.

“A prova esteve bem organizada, segura e acolhedora”, afirma Andres Sobrido.

Em segundo lugar, ficou Valdemir Oliveira com o tempo de uma hora e cinquenta e quatro minutos, que à semelhança do seu companheiro de prova, a corrente e ondulação, dificultou na chegada ao “Djeu”, mas realça que o importante foi competir e chegar a meta de mais uma edição da travessia, que é a sexta edição da competição e que contou com 15 participantes, sendo quatro cidadãos de nacionalidade estrangeira.

Organizado pela Associação de Natação de São Vicente, este ano marcado pela ausência do mexicano Dionísio Contreras que desistiu à última a hora devido a lesão. Ele que nas últimas edições tem conquistado o primeiro lugar.

Por seu lado, a organização deu nota positiva a este evento náutico, considerando mais uma missão e etapa cumprida. “Trabalhamos sempre para que tudo corra normalmente nesta atividade”, aponta Jandir Leite que disse que este ano, devido a fatores da pandemia, demos continuidade à logística do ano anterior. “Foi positivo decorreu lindamente”, atira.

A organização da prova que esteve a cargo da Associação Regional de Natação e conta com apoios de instituições e empresas sediadas na ilha de São Vicente, entre os quais do Ministério da Economia Marítima, Instituto Marítimo e Portuário, Guarda Costeira, Polícia Marítima e da Remex.