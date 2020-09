São Vicente com mais um caso importado do Sal

25/09/2020 18:47 - Modificado em 25/09/2020 18:47

O novo caso positivo de covid-19 diagnosticado em São Vicente nas últimas 24 horas foi importado da ilha do Sal. Trata-se de um militar que irá integrar a 2ª incorporação de 2020.

Com este novo caso São Vicente passa a contar com 4 casos ativos de covid-19, sendo 2 em internamento no Hospital Baptista de Sousa, que estão estáveis, um em isolamento domiciliar e um em isolamento institucional no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

De salientar que a ilha teve nas últimas 24 horas mais 1 recuperado da doença, elevando para 53 as altas em São Vicente. No acumulado, a ilha regista 58 casos da doença, dos quais 4 casos ativos, 53 recuperados e um óbito a lamentar.