Andebol: Atlético do Mindelo com dois atletas na pré-convocatória da seleção nacional para o Mundial 2021

24/09/2020 23:56 - Modificado em 25/09/2020 00:00

O guarda redes Júnior Soares e o primeiro ala Fred Wilson, que militam no campeão nacional, Atlético do Mindelo, fazem parte da lista de 22 andebolistas selecionados pelo timoneiro José Tomaz, para integrar os trabalhos da seleção nacional para o Mundial do Egito em 2021.

Estes dois atletas fazem parte dos cinco jogadores residentes chamados a representar a seleção, visto que o Clube Desportivo da Praia contribui com três atletas para a seleção. Também o treinador Adelino ‘Didi’ Duarte integra a equipa técnica.

Já os 17 restantes atletas chamados pelo selecionador nacional militam nas ligas europeias, como Portugal (11), Espanha (3), Alemanha (1), França (1) e Roménia (1). O estágio decorrerá em Portugal de 2 a 8 de novembro.

José Tomaz vai ser coadjuvado pelos treinadores Rui Moreira e Adelino Duarte, nesta caminhada de preparação rumo ao 27º Campeonato do Mundo que se realiza de 13 a 31 de janeiro de 2021 no Egito.

A seleção cabo-verdiana está inserida no Grupo A juntamente com as formações da Alemanha, Hungria e Uruguai.