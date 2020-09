PEFE e AIESEC organizam debate virtual sobre voluntariado

24/09/2020 23:38 - Modificado em 24/09/2020 23:38

O Programa de Emprego e Formação de Empreendedores (PEFE) das Aldeias SOS Cabo Verde e a AIESEC- Cabo Verde, realizam a 26 de Setembro um debate virtual sob o tema: Voluntariado como via de Desenvolvimento de Competências para Empregabilidade de Jovens: Que oportunidades nesse ramo em Cabo Verde.

O debate que conta com o artista e voluntário Batchart e o jovem estudante e também voluntário, Anderson Macedo, vai ter lugar pelas 16 horas, via Facebook.

O objetivo, segundo a organização do evento, é refletir sobre a promoção do voluntariado enquanto ferramenta de combate ao desemprego jovem e analisar, de forma crítica, este sector a nível nacional.

“A sessão destina-se a jovens universitários, recém-licenciados da sociedade civil, bem como jovens pertencentes ou beneficiários da SOS e da Associação Internacional de Estudantes- AIESEC, em Cabo Verde”, explica a mesma fonte.

A iniciativa acontece no âmbito de uma parceria em que as Aldeias Infantis SOS Cabo Verde privilegia o voluntariado como forma de proporcionar aos seus jovens beneficiários, oportunidades de desenvolverem competências, através de intercâmbios interculturais, científicos e sociais, para melhor prepará-los para os desafios do mercado laboral.