São Vicente recebe a 3ª edição do Bodyboard Pong Challenge

24/09/2020 23:34 - Modificado em 24/09/2020 23:34

Dois anos depois da última edição, o Bodyboard Pong Challenge, volta a ser organizada em São Vicente, no sábado e domingo, 26 e 27, na Praia de Saragarça.

São cerca de dezasseis atletas que vão participar nesta competição e que segundo o mentor da iniciativa, o também praticante de bodyboard Jason Mascarenhas, a escolha deste grupo de bodyboarders, com um “nível técnico bastante elevado”, relaciona-se com as dificuldades intrínsecas das ondas de Saragarça, uma vez que mesmo com o mar num nível menos elevado, o “perigo é grande”, pois as “ondas quebram” numa “bancada super-rasa” de corais.

A prova é batizada com o nome Pong, em homenagem a um conhecido sapateiro de São Vicente, de nome próprio Armando Silva, responsável, segundo a mesma fonte, pela construção da estrada de acesso a Saragarça, onde construiu a primeira casa da localidade.

Jason Mascarenhas antevê um evento competitivo em alusão às previsões meteorológicas previstas para o fim-de-semana “bastante favoráveis” e classifica a prova de um momento de confraternização e emoção.