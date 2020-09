Artur Correia afirma que São Vicente integra lista de municípios sob transmissão local da Covid-19

24/09/2020 14:04 - Modificado em 24/09/2020 14:04

O diretor nacional de Saúde confirmou esta quarta-feira, 23, que São Vicente integra a lista dos municípios com transmissão local da covid-19, visto que alguns dos casos registados não tiveram ligação direta com casos importados.

Artur Correia fez esta confirmação durante a conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, explicando que São Vicente, como uma ilha aberta, que recebe e, também, envia pessoas para outras ilhas, está na contingência de ter casos, assim como Santiago.

Para o mesmo, São Vicente integra a lista de regiões sob transmissão local do vírus, pois o registo de casos que não tiveram ligação direta com casos importados diretamente das outras ilhas. “Há transmissão local” reafirmou.

Nisto, garantiu que a transmissão local “não é nada do outro mundo”, exemplificando com outras partes do território nacional, como São Filipe e Mosteiros, no Fogo, ou Santiago, onde há transmissão local.

“O desafio é termos a capacidade de detetar precocemente, isolar, acompanhar e evitar o alastramento de casos”, vincou.

De acordo com dados oficiais fornecidos pelo site covid-19, São Vicente tem neste momento 55 casos acumulados, 48 recuperados, 6 ativos e um óbito.