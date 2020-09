Projecto “Zé Luís Solidário” pede ajuda para jovem com Leucemia Aguda

24/09/2020 13:53 - Modificado em 24/09/2020 14:07

O apelo do projecto “Zé Luís Solidário”, surge com o intuito de ajudar o jovem Cleiton Martins, residente na localidade de Ribeirinha, São Vicente, que sofre de Leucemia Aguda e que está internado no Hospital Baptista de Sousa (HBS) à espera de ser evacuado para Portugal.

De acordo com o mentor desta iniciativa, Zé Luís Martins, através da sua página do Facebook, o jovem de 17 anos, que vive com a sua avó, está neste momento internado num quarto particular do HBS e, segundo os médicos do hospital, este jovem precisa ser evacuado para Portugal o mais breve possível porque a sua situação de saúde requer um tratamento específico.

“A família não tem possibilidades e por isso estão a pedir ajuda, pois apesar de o Estado estar a contribuir, existem coisas que não suportam, como por exemplo documentos e outras coisas”, explica.

“Por favor seja solidário e ajude a salvar a vida deste jovem de 17 anos” apela. Quem quiser ajudar pode fazê-lo através do Cash App 508 345 4809 $JoseMartins ou Venmo @Jose-Martins-12 e em São Vicente pode contactar a sua tia Katia Silene pelo número 952 23 15.