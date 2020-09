UCID exige a publicação do relatório de gestão da Câmara de São Vicente antes das eleições – c/vídeo

24/09/2020 13:04 - Modificado em 24/09/2020 13:04

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, convocou a imprensa, esta quinta-feira, 24, para denunciar o que considera uma vergonha, a não publicação, após vários meses, do relatório da inspeção feita à edilidade sanvicentina e dar conhecimento do resultado, para que a população de São Vicente possa conhecer na integra o que a UCID considera uma gestão danosa.

Uma forma também para que se possam posicionar sobre o candidato Augusto Neves que se recandidata à sua própria sucessão.

Neste sentido, exige ao Governo, através do Ministério das Finanças, que se publique o referido relatório antes das eleições autárquicas de 25 outubro.

Além da gestão danosa da câmara liderada por Augusto Neves, denuncia também o recrutamento, de forma ilegal, de trabalhadores todos os dias, disfarçados da equipa camararia, para trabalharem como agentes de campanha nas zonas.

Outra denúncia, que também já tinha sido feita pelo PAICV, prende-se com o atual presidente interino, Rodrigo Martins, que no entender do líder da UCID, o número 3 da lista às próximas eleições municipais, não deveria assumir o cargo, deixando para outro vereador que não esteja na lista.

Elvis Carvalho