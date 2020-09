Clubes de São Vicente aderem a “Plataforma” para a Valorização dos Clubes de futebol

24/09/2020 00:08 - Modificado em 24/09/2020 00:09

Numa plenária com 15 dos 16 clubes Federados de São Vicente foi formalizada no dia 17 de Setembro a “Plataforma” para a Valorização dos Clubes de São Vicente através da assinatura do documento base, instrumento que substância os princípios orientadores da “Plataforma”.

Recorde-se que a “Plataforma” para Valorização dos Clubes de São Vicente é autónoma e independente de qualquer estrutura do sistema desportivo e tem como um dos principais objetivos conjugar esforços e representar os clubes em assuntos de interesse comuns.

O Grémio Desportivo Amarante, um dos promotores, e que partilha a iniciativa juntamente com o Mindelense, esta plataforma que reúne o consenso das 16 agremiações federadas da ilha é o espaço que faltava aos clubes, um fórum para discussão dos problemas comuns.

Conforme a mesma fonte, o referido espaço será de diálogo “por excelência, para juntos, em harmonia, sem tabus e abertamente procurarmos as respostas adequadas, tendo os clubes como epicentro”.

“É um conceito completamente diferente das tentativas anteriores de representação dos clubes e que é baseado em princípios e valores e que todos os aderentes à plataforma têm que respeitar, valores como ética, respeito, confiança e transparência no relacionamento”, assegura ainda a mesma fonte, que espera assim a mesma envolvência de todos.