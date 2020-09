Sal: Polícia apreende mais de uma tonelada de aguardente ilegal

23/09/2020 23:57 - Modificado em 23/09/2020 23:58

O carregamento que vinha disfarçado continha mais de uma tonelada de aguardente ilegal, foi intercetado pela Polícia Nacional (PN), nesta terça-feira, 22, no Porto da Palmeira, ilha do Sal.

De acordo com um comunicado da Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE), o carregamento era proveniente da ilha de Santiago, sendo que a PN conseguiu desmantelar a rede e apreender os produtos.

Este trabalho das autoridades, vem numa linha de ações levadas a cabo para combater o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas ilegais, despoletada pela implementação de “medidas apertadas” de fiscalização e apreensão.

De acordo com a nova Lei do Álcool, publicada a 08 de abril de 2019, a fiscalização do cumprimento das normas é atribuída à Polícia Nacional, IGAE e serviços municipais de fiscalização, entre outros.