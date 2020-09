Marinha brasileira vai doar 15 mil máscaras à Delegacia de Saúde de São Vicente

23/09/2020 23:44 - Modificado em 23/09/2020 23:44

No âmbito da visita do navio Patrulha Oceânico “APA” da marinha brasileira à cidade do Mindelo, que se inicia esta sexta-feira, 25, vão ser doados 15 mil máscaras à Delegacia de Saúde da ilha para o combate a covid-19.

Esta visita de cinco dias à ilha de São Vicente, conforme nota de imprensa, acontece no âmbito da missão Grand African Nemo 2020, exercício de segurança marítima que acontece no Golfo da Guiné, para treinamento dos países africanos da costa ocidental africana, para o enfrentamento da insegurança marítima da região do referido golfo.

Neste âmbito, por forma a ajudar no combate a propagação da doença na ilha de São Vicente, fará a entrega de 15 mil máscaras de proteção facial à Delegacia de Saúde da ilha, num ato que será acompanhado por autoridades brasileiras e cabo-verdianas.

“Tal ato possui o fito de contribuir para o combate à covid-19 em São Vicente, corroborando para o cada vez maior estreitamento dos laços que unem o Brasil e Cabo Verde” diz a nota enviada às redações.

De acordo com a mesma fonte, após a realização dos exercícios no Golfo da Guiné, o navio ainda efetuará uma nova paragem no Porto Grande do Mindelo, no período de 12 a 14 de outubro.