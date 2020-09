São Vicente volta a registar um novo caso positivo três dias depois

A ilha de São Vicente registou hoje mais um caso positivo de covid-19, elevando para 7 os casos ativos da covid-19 na ilha, conforme informações avançadas pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Depois de três dias sem registar nenhum caso novo da infeção pelo novo coronavírus, a ilha voltou a contar com mais um caso ativo da doença, visto que das 101 amostras analisadas ontem pelo Laboratório de Virologia de São Vicente, um testou positivo para a covid-19.

Doente este que segundo informações recolhidas pelo NN está internado no Hospital Baptista de Sousa, mas que o quadro clínico é estável no momento, não merecendo, com isso, muitas preocupações.

De realçar que os últimos casos na ilha tinham sido diagnosticados no passado domingo, 20, quando houve o registo de 3 casos da doença. Com estes novos dados a ilha contabiliza neste momento 7 casos ativos.