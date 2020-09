Covid-19: Cabo Verde com mais dois óbitos, 75 novos casos e 95 recuperados

23/09/2020 21:00 - Modificado em 23/09/2020 21:00

Cabo Verde registou hoje mais dois óbitos na ilha de Santiago, sendo um em Santa Cruz e outro no Tarrafal de Santiago, aumentando para 54 as mortes no país. O país teve ainda 75 casos do novo coronavírus, sendo identificados nas ilhas de Santiago, Fogo, São Vicente, Sal e Boa Vista, isto de um total de 506 amostras de vários dias.

De acordo com Artur Correia, diretor nacional da Saúde, o óbito ocorrido nas últimas 24 horas no concelho de Santa Cruz trata-se de uma mulher de 31 anos que tinha outras patologias associadas a covid-19. Já o óbito do concelho de Tarrafal de Santiago é um homem de 81 anos, que também tinha outras comorbidades associadas à doença. A ilha de Santiago passa assim a contar com 44 mortes provocadas pela covid-19.

Quanto às novas infeções diagnosticados nas últimas 24 horas a maioria pertence à ilha de Santiago. A Praia registou 42 novos casos, Santa Catarina 5, Santa Cruz 2, Ribeira Grande de Santiago 11, São Lourenço dos Órgãos 3 e Tarrafal 4.

Também a ilha do Fogo teve o registo de mais 4 novos casos positivos da doença, sendo diagnosticados 2 nos Mosteiros e 2 em São Filipe. A ilha do Sal registou um caso e São Vicente também teve hoje o diagnóstico de mais um novo caso de Covid-19. A Boa Vista regressa à lista de ilhas com casos ativos da doença, com mais dois novos infetados.

Houve ainda o registo de mais 95 altas nas últimas 24 horas, pelo que o total nacional passa agora para os 4.838 recuperados da doença. Cabo Verde tem 519 casos ativos, 54 óbitos e 2 transferidos para os seus países.