Avançado Patrick Fernandes convocado para jogos amigáveis com Andorra e Guiné Conacri

23/09/2020 15:19 - Modificado em 23/09/2020 15:19

O avançado internacional cabo-verdiano Patrick Fernandes, que milita no Farense da primeira liga portuguesa, é o primeiro nome tornado público da convocatória do selecionador Bubista para os jogos particulares com Andorra e Guiné Conacri, agendados para o mês de outubro.

Informação avançada pelo jornal on-line ABola, dando conta que o Farense já foi notificado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) sobre a chamada à seleção do futebolista de 26 anos.

Conforme informações recolhidas pelo NN, a primeira convocatória do selecionador Bubista deverá ser anunciada no fim-de-semana e o estágio irá decorrer em Portugal, sendo que a primeira partida está agendada para 07 de outubro em Andorra.

Já no dia 10 a seleção nacional defronta a congénere da Guiné Conacri em mais um jogo de preparação para as eliminatórias do CAN’2022, cuja fase final vai-se disputar nos Camarões, jogo que desta feita será disputado no Municipal de Albufeira em Portugal.

Estes jogos servirão de preparação para os embates oficiais agendados para decorrer a 09 e 17 de novembro, frente ao Ruanda, em jornada dupla das eliminatórias do CAN’2022, conforme a Confederação Africana de Futebol (CAF), referentes à terceira e quarta jornadas de qualificação do Grupo F que também integra Moçambique e Camarões.