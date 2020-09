Rodrigo Martins responde a Alcides Graças apelidando-o de “falso candidato na trincheira”

Em reação às últimas declarações do presidente da Comissão Política Regional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, Alcides Graça, o presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, diz que o líder local do PAICV, “vem mais uma vez, com as suas trapalhadas jurídicas e a mediocridade que já nos habituou, procurando colocar em xeque as funções desempenhadas pelo presidente substituto”.

Neste sentido, Martins sublinha que este discurso revela “incapacidade em olhar para São Vicente como um todo”, procurando fazer divisão entre as zonas, cidade, bairros e arredores, o que é, na verdade, “sintomático da sua visão preconceituosa sobre as pessoas, sua origem e local de residência”.

O mesmo diz-se pasmo que o dirigente regional do PAICV, conhecedor da realidade das zonas e arredores e que “enquanto líder local, conseguiu ditar a pior derrota do PAICV nas autárquicas de 2016, passando para terceira força politica”.

E que, o povo sabe diferenciar quem trabalha e está engajado para melhorar a qualidade de vida nas comunidades, de quem os visita, meramente por visitar, antes como candidato e agora como “falso candidato na trincheira, a esbravejar como um papagaio sem qualquer visão para ilha”.

Rodrigo Martins que atualmente desempenha as funções de presidente substituto da Câmara de São Vicente diz que o trabalho levado a cabo pela edilidade no sentido de repor a normalidade face às intensas chuvas, tem sido reconhecido por aqueles que mais foram afetados, pela assistência prontamente disponibilizada e pela vontade de o mais rápido possível resolver várias situações.

E que a Câmara continuará a trabalhar afincadamente por São Vicente como um todo, melhorando paulatinamente todas as zonas, incentivando investimentos nas mais diversas áreas que possam gerar postos de trabalho e impulsionar assim o desenvolvimento sustentável da ilha.

