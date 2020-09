Rodrigo Martins: CM de S. Vicente não possui uma varinha mágica para resolver os problemas de planificação urbana na ilha – c/vídeo

23/09/2020 13:44 - Modificado em 23/09/2020 13:44

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Rodrigo Martins que exerce neste momento funções de Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, em reação às declarações do presidente da UCID sobre a situação que as famílias estão a viver após as últimas chuvas.

Rodrigo Martins relembra ao líder nacional da UCID que por ter exercido funções na edilidade de São Vicente, deveria saber que estas situações vão exigir avultados investimentos para repor a normalidade. E que exige um grande “défice entre a procura e oferta de moradias sociais para acudir a todos”.

De referir que António Monteiro considera que “tudo isso é fruto de uma má planificação da cidade e de uma aposta errada da câmara sobre o urbanismo na cidade do Mindelo”.

EC