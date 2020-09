Navio-patrulha “Guardião” necessita de manutenção urgente

22/09/2020 23:51 - Modificado em 22/09/2020 23:51

O navio-patrulha “Guardião”, da frota da Guarda Costeira de Cabo Verde, necessita de manutenção urgente, sem adiantar prazos para a intervenção, que implicará a sua docagem, fruto do seu “emprego massivo em missões diversas”, reconheceu o Governo.

O NP “Guardião” tem sido utilizado, também, como apoio em operações da Polícia Judiciária de Cabo Verde contra o tráfico de droga, por redes que utilizam as águas cabo-verdianas, tendo em conta as suas características, nomeadamente de autonomia em alto-mar.

Com a pandemia de covid-19, foi utilizado na movimentação de meios militares para ilhas, durante o período confinamento.

Construído nos estaleiros navais da Damen, Holanda, em 2011, o navio, de 51 metros de comprimento “é o meio naval de maior porte e de maior autonomia” da Guarda Costeira de Cabo Verde, explicou o Governo, num despacho do ministro da Defesa, autorizando o investimento e intervenção, publicado esta terça-feira.

De acordo com o referido despacho, aponta “questão de interesse público” e a “segurança do Estado”, para dispensar a realização de concurso público para aquisição das peças necessárias e especificas para a intervenção no navio, cuja aquisição será assim feita por ajuste direto aos estaleiros da Damen, por até 34.932 euros.

“No âmbito do cumprimento das missões constitucionalmente atribuídas às Forças Armadas, a necessidade de se ter os meios operacionais adequados e prontos para se garantir uma resposta eficaz e eficiente, o que equivale dizer em caso de inoperacionalidade do NP Guardião fica em causa a soberania do Estado no mar”, alerta o despacho assinado pelo ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares.

Segundo dados das Forças Armadas, a frota da Guarda Costeira nacional conta ainda com o NP “Vigilante”, de 52 metros e construído na Alemanha em 1971, o NP “Tainha”, de 26 metros e construído na China em 1998, o NP “Espadarte”, construído nos Estados Unidos em 1993, tal como o NP “Rei”, de 2009 e com 13 metros.