Covid-19: Mais 56 casos novos registados nas últimas 24 horas em Santiago, Fogo e S. Nicolau

22/09/2020 18:19 - Modificado em 22/09/2020 18:19

A cidade da Praia, principal foco de contaminação da doença no país, teve hoje um novo aumento de casos positivos da covid-19, após a confirmação de mais 38 novos infetados nas últimas 24 horas, aumentando o seu total acumulado para os 4.266 casos.

Depois de ontem a capital do país ter tido apenas 3 novos infetados, esta terça-feira, 22, houve um novo aumento do número de casos, visto que das 113 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da capital, 38 acabaram por ter resultado positivo. A Praia tem agora 4.266 casos acumulados, dos quais 3.737 recuperados, 42 mortes e 478 casos ativos, desde o aparecimento do primeiro caso a 26 de março.

Isto, num dia em que o país teve mais 18 novos casos em outros concelhos do país, dos quais Santa Catarina de Santiago 5, São Lourenço dos Órgãos 4, São Miguel 3 e Santa Cruz 1. A ilha do Fogo registou também um novo caso nos Mosteiros. O concelho de Tarrafal de São Nicolau, após alguns dias sem novos casos, teve hoje mais 4 infetados.

Cabo Verde somou hoje mais 68 novos recuperados da doença, elevando para 4.742 as altas no país. Com estes dados o país tem agora 541 casos ativos, 4.742 recuperados, 52 óbitos e 2 transferidos de um total de 5.337 casos acumulados.