Nova Lei do Álcool e o seu impacto na economia local

21/09/2020 23:34 - Modificado em 21/09/2020 23:34

A formação dirigida a comerciantes e empreendedores locais sobre a nova Lei do Álcool e o seu impacto na economia local, promovida pela Associação Cultural, Recreativa e Educativa de Santana (ACRES) de 21 a 23 de setembro.

Sob o lema “Nova Lei do Álcool e REMPE – planeamento & gestão de pequenos negócios”, no âmbito na campanha da Presidência da República “Menos Álcool, Mais Vida”, esta formação quer abordar aspetos sobre a importância da nova Lei do Álcool, o seu impacto na economia local, assim como das medidas necessárias para a adaptação dos comerciantes a esta nova realidade.

Esta ação de capacitação tem como objetivo formar para prevenir, transformar a economia informal em formal, de modo a contribuir para o aumento da performance e atuação do comércio no município da Ribeira Grande de Santiago”.

A campanha “Menos Álcool Mais vida” é uma iniciativa presidencial, cujo objetivo é lutar para diminuir, de forma significativa, o consumo abusivo de álcool que está a afetar as pessoas, a família, a sociedade, a saúde e a economia cabo-verdiana.