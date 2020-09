DNS: “Em São Vicente tem havido um excelente trabalho de vigilância epidemiológica”

21/09/2020 22:55 - Modificado em 21/09/2020 22:55

Mesmo com o aparecimento de alguns casos na ilha de São Vicente nos últimos dias, o director nacional de Saúde, aponta que tem havido “um excelente trabalho” por parte das autoridades sanitárias da ilha no combate que tem sido dado à propagação da doença.

Questionado sobre o momento atual do país em termos da evolução da doença, durante a conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19, Artur Correia afirmou que todas as ilhas estão a dar um bom combate à evolução da pandemia no país, visando principalmente a ilha de São Vicente, isto pese embora o número de casos que tem aparecido na ilha de Santiago, sobretudo na cidade da Praia.

“Em são Vicente tem havido um excelente trabalho de vigilância epidemiológica. Eles tem enfrentado os casos que tem aparecido e controlado rapidamente e isso é muito bom” sustentou o diretor nacional de Saúde.

“Nós temos estado a mostrar uma certa capacidade de resiliência de resposta em relação à vulnerabilidade que existe em todas as ilhas, por causa da circulação das pessoas, porque o país não pode parar. Mas temos respondido à altura e estou confiante que poderemos dar um bom combate como temos vindo a fazer à covid-19 no país. Precisamos começar, na Praia, a reduzir os casos de forma consistente” frisou.

Para que haja um bom combate à doença por parte das autoridades sanitárias do país o DNS apontou que terá que haver a testagem, isolamento, seguimento e acompanhamento dos casos, mas que isso só será possível com o envolvimento da população.

“Tem que haver um forte engajamento das pessoas, porque senão os casos vão continuar a aparecer e a aumentar” concluiu.