Covid-19: Mais 24 casos novos em 189 amostras analisadas e mais uma morte

21/09/2020 22:48 - Modificado em 21/09/2020 22:48

A ilha de São Vicente teve o registo de mais duas altas nas últimas 24 horas, isto num dia em que a ilha não teve novos casos de infeção, visto que não foram avançadas informações sobre as amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha.

Com os dados avançados hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, São Vicente que tem um acumulado de 54 casos, passa a ter 46 pessoas recuperadas da infeção pelo novo coronavírus, ainda sete casos ativos e um óbito a lamentar.

Nas últimas 24 horas, houve ainda o registo de mais um óbito ocorrido na cidade da Praia, tratando-se de uma senhora que estava internada no Hospital Agostinho Neto e tinha outras comorbidades associadas à covid-19. Cabo Verde tem agora 52 mortes provocadas pela doença.

Também o registo de mais 24 novos infetados no país, sendo a maioria, como tem acontecido, na ilha de Santiago. São Miguel com 10, Santa Catarina 8, Praia 3, Tarrafal e São Lourenço dos Órgãos 1 um cada. O outro caso foi registado na ilha do Maio, elevando para 5.281 o total acumulado no país.

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais 75 recuperados, contabilizando um total de 4.674 curados da doença, o que corresponde a 87% dos casos já registados no país.

O nosso país tem ainda 553 casos ativos e ainda 2 transferidos para os seus países de origem.