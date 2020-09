Rosário da Luz lança episódio piloto da plataforma multicanal “Pulitika.CV”

21/09/2020 22:39 - Modificado em 21/09/2020 22:40

A ativista digital Rosário da Luz, lançou esta segunda-feira, 21, nas redes sociais, o episódio piloto da plataforma multicanal “Pulitika.cv-Magazine Digital que se apresenta com um conjunto de 6 semanários dedicados às Autárquicas 2020.

Através de uma nota de imprensa enviada às redações, Rosário da Luz explica que o lançamento desta plataforma surge no âmbito do ciclo eleitoral, sendo que no horizonte já estão as eleições autárquicas de 25 de outubro e posteriormente as eleições legislativas e presidenciais agendadas para 2021.

“Para o eleitor, a escolha dos partidos e personalidades que serão encarregues da governação constitui uma elevada responsabilidade em qualquer contexto, mas reveste-se de importância particular no contexto da pandemia” salienta.

Nisto, a mesma diz que a gestão da crise sanitária que se instalou a nível global e da recessão económica que dela resultou, impõe novas exigências à classe política e consequentemente novas exigências dos cidadãos que a elegem.

“Neste processo a ferramenta mais poderosa ao alcance do cidadão é o acesso à informação. A Pulitika.CV é um magazine digital que visa uma abordagem transparente da política nacional, com análises frontais e sem meias verdades, de acordo com as exigências da conjuntura” continua a mesma.

Mais adiante, Rosário da Luz, assegura que estas exigências da conjuntura, requer informações “relevantes”, para além da que é divulgada pelas forças políticas, com opiniões “isentas” de qualquer agenda que não seja o interesse informático do cidadão.

Por fim, diz que o episódio piloto tem como tema principal as chuvas, em particular nas cidades da Praia e do Mindelo e conta como convidados Ivan Moreira na Praia e Guilherme Mascarenhas em São Vicente.