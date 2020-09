Câmara de São Vicente retoma trabalhos de asfaltagem – c/vídeo

21/09/2020 23:00 - Modificado em 21/09/2020 23:49

Após paragem obrigatória devido a pandemia de Covid-19 e chuvas recentes, a Câmara Municipal de São Vicente garante que as obras vão a ser retomadas.

De relembrar que “vão ser asfaltadas a Avenida dos Salesianos, a rua Chã de Faneco, a Avenida Capitão Ambrósio e toda a requalificação à volta” diz Rodrigo Martins, presidente substituto, em declarações ao NN, apontando que estes locais estão a beneficiar atualmente de trabalhos de requalificação com vista a melhorar a circulação rodoviária.

De acordo com a edilidade sanvicentina, a intenção estratégica é de requalificar a estrutura viatória do centro do Mindelo face ao natural desgaste do piso betuminoso ao longo dos últimos 18 anos e, por outro lado, construir acessibilidades modernas à localidade de Ribeirinha, segunda zona mais populosa da ilha. “Na Avenida Alberto Leite está a ser feita uma intervenção pela Electra e depois seguem-se os trabalhos, bem como na rotunda e arredores da Praça Estrela”.

As obras de empreitada de reabilitação das vias em betuminoso na cidade do Mindelo, financiadas pela edilidade, estão orçados em 81 mil contos, arrancaram em janeiro, com um prazo de execução de cinco meses.