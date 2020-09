Delegacia de Saúde vai estender investigação epidemiológica a outros bairros começando por Espia

21/09/2020 14:51 - Modificado em 21/09/2020 14:51

Depois do rastreio epidemiológico levado a cabo na zona de Ribeira Funda-Chã de Alecrim, a Delegacia de Saúde de São Vicente vai alargar o processo a outras localidades da ilha, começando esta semana por Espia.

Conforme informações recolhidas pelo NN, no âmbito da investigação epidemiológica, a delegacia de saúde local testou em Chã de Alecrim cerca de 700 pessoas, sendo que 11 acabaram por acusar positivo no teste rápido, estando por isso a aguardar pela resposta do teste PCR.

O trabalho de investigação epidemiológica vai ser agora estendido a outras localidades da ilha que têm casos ativos da doença, começando por Espia, e será posteriormente alargada a outras zonas.

São Vicente tem neste momento 8 casos ativos de Covid-19, sendo dois em isolamento no Centro de Estádio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e mais seis em seguimento domiciliar. A ilha não tem ninguém em internamento hospitalar. De momento estão 25 pessoas em quarentena obrigatória e 130 em quarentena domiciliar.

Cabo Verde tem, segundo dados do MSSS, 605 casos activos, 4.599 recuperados, 51 mortos associados à doença, dois doentes transferidos para os seus países e um total acumulado de 5.257 casos desde 19 de março.