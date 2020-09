Covid-19: Mais 45 casos positivos, um deles em São Vicente

19/09/2020 18:22 - Modificado em 19/09/2020 18:22

Com o novo caso positivo registado este sábado, 19, pela primeira vez a ilha de São Vicente atinge quatro dias consecutivos com novos casos da doença, chegando assim aos 51 casos acumulados. São Vicente teve ainda 3 recuperados nas últimas 24 horas.

De acordo com fontes oficiais o novo caso foi detetado a partir de 79 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha.

São Vicente teve, nas últimas 24 horas, o registo de 3 recuperados da doença, pessoas que estavam em isolamento domiciliar, passando a ilha a ter neste momento 43 recuperados. No entanto, há ainda 7 casos ativos e um óbito a lamentar.

Por outro lado, o nosso país registou um total 45 novos casos de Covid-19. Na ilha de Santiago foram diagnosticados (38), sendo a Praia com 31, Santa Catarina 1, São Miguel 1, São Domingos 2 e Tarrafal de Santiago 3. A ilha do Maio teve 4 novos casos e a ilha do Sal 2, além do caso de S. Vicente.

Cabo Verde teve hoje mais 33 recuperados, das quais a Praia com 17, Tarrafal de Santiago 1, São Miguel 5, São Domingos 1, São Vicente 3, Sal 4 e Boa Vista 2.

Com estes dados o nosso país tem agora 553 casos ativos, 4.581 recuperados, 50 óbitos e dois transferidos de um total de 5.186 casos acumulados.