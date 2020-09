São Vicente com registo de 50 casos em seis meses

Este sábado, 19, completam-se seis meses desde que a pandemia da covid-19 chegou a Cabo Verde, mais precisamente no dia 19 de março, na ilha da Boa Vista, a um cidadão inglês, que viria a falecer dias depois, tornando-se igualmente no primeiro óbito no país.

A ilha de São Vicente recorda-se teve o seu primeiro caso, escassas três semanas após o diagnóstico da primeira infeção no país, quando no dia 4 de abril uma mulher de nacionalidade chinesa acusou positivo para Covid-19.

Com mais um caso positivo diagnosticado hoje, São Vicente atingiu os 50 infetados pela covid-19, dos quais 40 já foram dados como recuperados. Deste número já houve o registo de um óbito, no dia 26 de junho, uma senhora de 92 anos que estava internada no Hospital Baptista de Sousa. Neste momento há nove casos ativos da doença na ilha.