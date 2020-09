Recém-nascido entre os casos positivos registados nos últimos dias em São Vicente

18/09/2020 15:22 - Modificado em 18/09/2020 15:22

O Delegado de Saúde local, Elísio Silva, afirmou hoje que um recém-nascido está entre os casos de infeção pelo novo coronavírus registados nos últimos dias em São Vicente. O mesmo descarta a transmissão comunitária do vírus na ilha e diz que os casos estão relacionados com pessoas provenientes de outras ilhas.

Os mais recentes casos de covid-19 em São Vicente, como sustenta Elísio Silva, tiveram ligações com casos importados de Santo Antão, da Praia e da Boa Vista, por isso descarta a hipótese de que a ilha esteja sob transmissão comunitária.

Já a infeção pelo novo coronavírus ocorrida no recém-nascido, como afirma Elísio Silva, foi através do contacto que manteve com os pais que viriam posteriormente a testar positivo para covid-19.

Um outro caso positivo registado na ilha, trata-se de uma pessoa do Porto Novo de Santo Antão, que requisitou o teste PCR para efeito de viagem e, de acordo com o delegado de saúde local, acabou por testar positivo para covid-19.

A ilha, no entanto, teve hoje mais 3 recuperados da doença.

A Delegacia de Saúde está hoje a aplicar testes rápidos à população de Ribeira Funda em Chã de Alecrim, pelo que apela à participação massiva das pessoas para prevenir a infeção pelo novo coronavírus.

São Vicente contabiliza segundo dados oficiais, 49 casos acumulados, dos quais 9 ativos, 39 recuperados e um óbito.