CNAD estende prazo do concurso “Lossguia, Mar na criação”

18/09/2020 13:15 - Modificado em 18/09/2020 13:15

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) em São Vicente, alargou o prazo de entrega das propostas ao concurso de design “Lossguia, Mar na criação” até segunda-feira, dia 21 de setembro.

O CNAD tutelado pelo Ministério da Cultura, de acordo com nota enviada ao NN, o objetivo do concurso é lançar um desafio a todos os designers, artesãos, arquitetos e demais criativos no país e na diáspora que queiram desenvolver e submeter projetos de design que explorem as diversas ações que se relacionam com o mar.

“Propostas recebidas após o tempo estipulado não serão elegíveis a avaliação” avança o CNAD.

A mesma fonte adianta que o anúncio das propostas selecionadas acontece no dia 25 de setembro, a execução dos projetos a 11 de novembro e a inauguração do Salão Created in Cabo Verde, na qual serão expostas as peças vencedoras, a 26 de novembro.

De realçar que este ano, a Feira de Artesanato de Cabo Verde (Urdi 2020) decorrerá, de 25 a 29 de novembro, em todos os municípios devido à pandemia da covid-19, sob o tema “Equilíbrio, Ecologia e Criatividade”.