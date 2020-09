Câmara Municipal de São Vicente refuta acusações do PAICV sobre danos causados pelas últimas chuvas – c/vídeo

18/09/2020 13:02 - Modificado em 18/09/2020 13:02

O presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente nega as acusações de Alcides Graça alegando o abandono das infra-estruturas municipais. Rodrigo Martins, responde assim às acusações do responsável político do PAICV em São Vicente, que responsabilizou a edilidade pelas “fragilidades urbanísticas graves” na ilha.

Rodrigo Martins reitera que o PAICV aproveita, sempre, quando alguma coisa acontece na ilha para lançar farpas ao trabalho feito pela Câmara Municipal, o que a seu ver não contribui para o reforço da democracia e da cidadania.