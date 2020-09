INE conclui em novembro Inquérito Anual às Empresas

17/09/2020 23:57 - Modificado em 17/09/2020 23:57

O Instituto Nacional de Estatística (INE), assegura que não havendo constrangimentos, até o final do mês de novembro, o Inquérito Anual às Empresas, com a finalidade de recolher informações gerais e contabilísticos referentes a 2019, deverá estar concluído.

O diretor do Departamento de Estatísticas do INE, Fernando Rocha, explica que houve alguns contratempos que dificultou a continuidade das atividades, nomeadamente as fortes chuvas que se verificaram no país, indicando no entanto que as equipas responsáveis pela recolha de dados continuam no terreno, tendo já terminado o levantamento em algumas regiões.

O Inquérito Anual às Empresas 2019 tem a finalidade de recolher informações gerais e contabilísticos das empresas no ano, como também recolher dados sobre o peso das diferentes atividades económicas no tecido empresarial cabo-verdiano.

De acordo com o INE, as equipas de agentes no terreno são constituídas por 55 inquiridores e 15 supervisores, “devidamente protegidos” pelos equipamentos de proteção individual.