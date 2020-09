S. Vicente: Governo disponibiliza 20 mil contos para estragos provocados pelas chuvas

17/09/2020 23:45 - Modificado em 17/09/2020 23:45

O ministro-Adjunto do primeiro-ministro, Rui Figueiredo, anunciou esta quinta-feira, que o Governo vai disponibilizar à autarquia sanvicentina 20 mil contos para proceder à reparação dos estragos provocados pelas chuvas do último fim-de-semana.

Conforme o governante este apoio virá do Fundo Global, criado para responder às emergências em todas as ilhas onde as chuvas do último fim-de-semana provocaram estragos. Neste sentido, afiança que a edilidade fez um levantamento dos estragos a rondar os 20 mil contos.

Já o presidente substituto da CMSV, Rodrigo Martins, assegurou que este montante será investido em muros, limpeza das estradas e apoio a algumas famílias mais vulneráveis.

Em São Vicente 25 famílias foram realojadas em escolas, devido as fortes chuvas do fim-de-semana.