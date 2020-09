Covid-19: Desde de 28 de maio que diariamente Cabo Verde regista novos infetados

17/09/2020 23:21 - Modificado em 17/09/2020 23:21

Cabo Verde diagnosticou mais 85 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e registou mais duas mortes, elevando o total acumulado para 5.063 casos da doença desde 19 de Março, divulgou o Ministério da Saúde.

Um número que mostra que desde do dia 28 de Maio que não há um dia sem novos doentes detetados e, até 16 de Setembro, um total de 4.978 casos de covid-19, a um ritmo que já este mês chegou a um pico máximo diário de 102 amostras positivas em praticamente seis meses.

Desde 28 de Maio, quando o país contava menos de 400 infetados, que Cabo Verde não deixa de registar casos diários de covid-19 diagnosticados nos laboratórios instalados nas ilha de Santiago, São Vicente e Sal.

Em 19 de Março, um turista inglês, na ilha da Boa Vista, foi o primeiro caso positivo da doença em Cabo Verde e também o primeiro óbito da doença.

Desde então, 47 pessoas já morreram com problemas associados à doença no arquipélago.

Contudo, dos casos confirmados até ao momento, praticamente 90% já foram dados como recuperados, permanecendo 499 casos ativos da doença.

Desse total, a Praia, na ilha de Santiago, concentra a preocupação, com 2.916 casos diagnosticados da doença, seguido da ilha do Sal com um acumulado de 654 casos confirmados até ao dia 16 de setembro.

Na ilha do Fogo, desde 17 de Agosto, no concelho dos Mosteiros, foi detetado o primeiro caso e que com o tempo, só aumenta, ultrapassando a casa dos cem casos.

Oficialmente, a doença já chegou a 19 dos 22 municípios do país e a oito das nove ilhas habitadas, com exceção da Brava.