Covid 19: Cabo Verde já realizou mais de 50 mil testes PCR

17/09/2020 23:14 - Modificado em 17/09/2020 23:14

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia, afirmou em entrevista à Lusa, que “mais de 50 mil testes PCR realizados e outros tantos testes rápidos. E esse número vai crescer por causa da obrigatoriedade de realização de testes nas viagens marítimas e áreas. Para além disso, a massificação de testes faz parte da estratégia de despistagem para o isolamento dos infetados”.

Entretanto, de acordo com a avaliação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), divulgada no início de Setembro, Cabo Verde, constava como segundo país do continente mais afetado, proporcionalmente, por casos de covid-19, apenas atrás da África do Sul, ao registar 647 casos da doença por cada 100 mil habitantes.

Contudo, Ulisses Correia e Silva, recordou que Cabo Verde é também o país africano “que mais testes realiza proporcionalmente à população”.

Cabo Verde diagnosticou mais 85 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e registou mais dois mortos, elevando o total acumulado para 5.063 casos da doença desde 19 de Março, conforme o Ministério da Saúde.