São Vicente com mais 3 casos positivos de Covid-19

17/09/2020 19:02 - Modificado em 17/09/2020 19:02

De acordo com informações avançadas pelo comunicado do Ministério da Saúde, São Vicente registou nas últimas 24 horas mais três casos positivos de covid-19, diagnosticados a partir de 92 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia da ilha, no decorrer do dia de ontem.

São Vicente tem neste momento 48 casos acumulados da doença, sendo 40 recuperados, 7 ativos e um óbito a lamentar.