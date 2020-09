Covid-19: Cabo Verde registou 85 novos casos e mais dois óbitos nas últimas 24 horas

17/09/2020 18:55 - Modificado em 17/09/2020 18:55

Cabo Verde registou hoje mais um óbito na cidade da Praia e outro, ontem, em São Filipe do Fogo, ainda 85 casos do novo coronavírus diagnosticados nas ilhas de Santiago, Fogo e São Vicente, elevando o total nacional para 5.063.

Os óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registados no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia e no Hospital São Francisco Assis no Fogo, elevando para 49 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no país.

Quanto aos novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, a maioria pertence à ilha de Santiago, principal foco da doença no país, com 76 infetados, dos quais a Praia com 66, São Miguel 1, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina 6 e Santa Cruz 2.

A ilha de São Vicente também teve hoje o diagnóstico de mais 3 novos casos de Covid-19, fazendo com que a ilha tenha neste momento 48 casos acumulados da doença.

Também a ilha do Fogo teve o registo de mais 4 novos casos da doença, todos no concelho dos Mosteiros, o que eleva para 175 os casos acumulados da doença.

Houve ainda o registo de mais 58 altas nas últimas 24 horas, sendo a Praia com 3, Ribeira Grande de Santiago 14, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal de Santiago 5, São Miguel 22, Santa Cruz 8, São Domingos 1, Sal 4, aumentando para 4.465 os recuperados da Covid-19 no país. Cabo Verde tem agora 547 casos ativos, 49 óbitos e 2 transferidos para os seus países.