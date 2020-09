Cabo Verde mantém-se no 78º lugar do ranking da FIFA

17/09/2020 13:47 - Modificado em 17/09/2020 13:48

A seleção de cabo-verdiana de futebol mantém a 78ª posição na primeira atualização do ranking da Federação Internacional de Futebol, (FIFA), após o início do surto de covid-19.

De acordo com o site do organismo que rege o futebol mundial, os “Tubarões Azuis” mantém-se no 78º lugar com 1.313 pontos, menos dois do que a última atualização, feita no passado mês de fevereiro.

A nível do continente africano, Cabo Verde encontra-se, no mesmo posto (16º), classificação que é liderada pelo Senegal, seleção vice-campeã africana, que ocupa o vigésimo posto no geral.

No que concerne aos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde é a melhor classificada, à frente de Moçambique (105), Guiné-Bissau (119), Angola (124) e São Tomé e Príncipe (181).

O ranking da FIFA continua a ser liderado pela Bélgica (1.773 pontos), seguida da França, do Brasil, da Inglaterra, de Portugal, do Uruguai, da Espanha, da Croácia, da Argentina e da Colômbia, que formam o “Top 10”. De realçar em que novembro próximo Cabo Verde tem duas partidas oficiais de qualificação para a CAN 2021, ambas frente ao Ruanda.