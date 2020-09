Apenas o Paul, Santa Catarina do Fogo e ilha Brava resistem à Covid-19

17/09/2020 13:38 - Modificado em 17/09/2020 13:38

Cabo Verde completa no sábado seis meses desde o aparecimento do primeiro caso de covid-19, a 19 de março, na ilha da Boa Vista (um turista inglês que acabaria por ser também a primeira vítima mortal no país), e desde então a doença atingiu oito das nove ilhas habitadas, sendo que apenas a ilha da Brava não foi atingida pela pandemia.

Em termos de municípios 19 dos 22 que existem no país, já tiveram casos de covid-19, entre eles alguns vítimas mortais. Em Santo Antão, somente o concelho do Paul, tem escapado a casos da doença. Ribeira Grande e Porto Novo são os que já registaram casos da doença.

No Fogo, igualmente, dos três municípios, somente Santa Catarina ainda não registou nenhum caso da infecção pelo novo coronavírus, visto que São Filipe e Mosteiros têm casos da doença registados na ilha.

A Brava é até então a única ilha que nestes seis meses não viu ser-lhe diagnosticado nenhum caso de covid-19.

Cabo Verde contava até quarta-feira com 4.978 casos acumulados de covid-19, sendo o município da Praia o mais afectado, com um total de 2.916 doentes diagnosticados em quase seis meses.

Do total acumulado desde 19 de março, o país contabilizava 47 óbitos, mas 4.430 pessoas já foram dadas como recuperadas da doença.