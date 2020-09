CNE vai formar 7.000 pessoas membros das mesas eleitorais para as Autárquicas 2020

16/09/2020 23:41 - Modificado em 16/09/2020 23:41

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) anunciou hoje que vai iniciar este mês a formação dos membros das mesas eleitorais para as autárquicas de 25 de outubro, processo que vai abranger cerca de 7.000 pessoas.

Numa informação divulgada como balanço da preparação do processo de votação, a CNE refere que já está em curso o processo de determinação e constituição das mesas de assembleias de voto, com os delegados da CNE “no terreno” a fazer a inventariação dos “edifícios públicos” nos respectivos círculos eleitorais com condições para “albergar o acréscimo de mesas de assembleias de votos”.

Na informação, a CNE garante aos eleitores “que tudo está a ser feito e preparado para que possam exercer o seu direito de voto de forma segura e com respeito por todas as normas sanitárias em vigor”, mas admitindo que estas eleições “são especiais”.

O organismo acrescentou que “já está na posse das recomendações” da Direção Nacional de Saúde para os procedimentos de prevenção sanitária a adotar devido à pandemia de covid-19, que será para já apresentado aos partidos.

Isto devido à medida, já anunciada, de diminuição do número de eleitores de cada assembleia de voto, devido à pandemia de covid-19, que “não deve ser superior a 300 eleitores”, para “diminuir as aglomerações de eleitores e reduzir o risco de propagação do vírus durante o processo de votação”.

Cabo Verde realiza em 25 de outubro as suas oitavas eleições autárquicas, num contexto de cerca de 5.000 casos confirmados de covid-19 diagnosticados desde 19 de março.

Na prevenção sanitária, devido à pandemia de covid-19, além da redução para 300 do número máximo de eleitores por mesa de voto, para diminuir as aglomerações, será garantida a segurança e proteção individual dos membros das mesas das assembleias de voto com a disponibilização a todos de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscara cirúrgica, viseira e luvas, sendo obrigatório o seu uso durante o ato eleitoral.

Aos eleitores serão disponibilizados à entrada de cada mesa de assembleia de voto, álcool gel para higienização das mãos, estando estes obrigados a observar um distanciamento social de, no mínimo, 1,5 metros nas filas junto às mesas das assembleias de voto.

Foi fixado o horário de abertura das assembleias de voto, em todo o território nacional, para as 07:00 de 25 de outubro, sendo a admissão de eleitores permitida até às 18:00.

Segundo o calendário eleitoral para as Eleições Gerais dos Titulares dos Órgãos Municipais de 25 de outubro, definido pela CNE, os partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos podem começar a campanha eleitoral em 08 de outubro, no 17.º dia anterior ao designado para as eleições.

C/Lusa