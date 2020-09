Tubarões Azuis medem forças com a Guiné Conacri em outubro

16/09/2020 21:01 - Modificado em 16/09/2020 21:02

A seleção nacional “A” irá, no próximo mês de outubro, disputar dois jogos de preparação tendo em vista os próximos encontros oficiais a contar para a fase de qualificação da CAN 2021.

A seleção nacional já tinha confirmado o jogo com a seleção de Andorra no dia 07 de outubro, no Estádio Nacional de Andorra, sendo que está será a segunda partida no historial entre as duas equipas, visto que em 2018 Cabo Verde venceu nas grandes penalidades e conquistou o troféu “Cidade de Almada”.

Agora, a FCF anunciou novo jogo de preparação, desta feita no dia 10 do mesmo mês. Os Tubarões Azuis vão medir forças com a seleção da Guiné Conacri, no estádio Municipal de Albufeira em Portugal, naquele que será o 10º duelo entre estas duas seleções africanas.

De realçar que Cabo Verde tem duplo compromisso oficial com a seleção do Ruanda, agendados para o mês de novembro, jogos esses a contar para a terceira e quarta jornada do Grupo F de qualificação para o CAN 2021.

O selecionador nacional, Pedro Brito “Bubista” anunciará, nos próximos dias, nas plataformas da FCF, a lista de convocados para estes dois jogos.