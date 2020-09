Mário Semedo garante cumprimento das regras estabelecidas pela DNS na retoma das provas futebolísticas

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, garantiu hoje que serão cumpridas todas as regras estabelecidas pela Direção Nacional de Saúde para a retoma das provas futebolísticas no país.

O líder da entidade que gere o futebol no país, assegura que as medidas a serem impostas pela DNS, quer em relação ao público e aos custos dos testes de PCR para os atletas vão ser cumpridas na integra.

Devido ao custo elevado dos testes PCR, Mário Semedo, garante que a Federação Internacional (FIFA) vai disponibilizar às federações um apoio, que servirá para o cumprimento das normas sanitárias, como os testes PCR, havendo também a responsabilidade do Governo, sustentando que nem os clubes nem as associações têm condições e capacidade financeira para tal.

“Portanto, será a Federação e o Estado de Cabo Verde a suportar estes encargos” vinca o líder da FCF. De recordar que as provas futebolísticas em Cabo Verde têm o início agendado para o mês de novembro, mas devido à evolução da pandemia da covid-19 no país não há ainda luz verde. Porém, as autoridades estão a trabalhar numa solução que poderá permitir, brevemente, a bola começar a rolar nos relvados sintéticos do país.