Estudo: Três milhões de trabalhadores de saúde foram infetados

16/09/2020 13:34 - Modificado em 16/09/2020 13:34

Cerca de três milhões de trabalhadores da saúde foram infetados pela covid-19, o que representa 10% dos quase 30 milhões de casos registados no mundo, refere um estudo hoje apresentado pelo Conselho Internacional de Enfermagem.

De acordo com o documento, pelo menos mil enfermeiros morreram em 44 países, um número que pode ser muito maior já que faltam dados de inúmeras redes de saúde.

O Conselho Internacional de Enfermagem (ICN na sigla em inglês), que coordena várias organizações nacionais de profissionais de enfermagem e tem levantado as principais preocupações do setor durante a pandemia, denuncia, no texto, que muitos governos não dão prioridade à prevenção dos trabalhadores da saúde no combate à covid-19.

Situação que, segundo o ICN, é demonstrada precisamente pela falta de dados sobre infeções entre os profissionais de saúde em muitos países, mas também pela dificuldade de acesso a equipamentos de proteção, testes e formação para o combate ao novo coronavírus.

O Conselho Internacional de Doenças também denuncia casos de discriminação ou agressões contra esses trabalhadores e lamenta que, em mais da metade dos países estudados, a covid-19 não tenha estatuto de doença profissional, dificultando o acesso a indemnizações em caso de morte do trabalhador.

O relatório “oferece uma imagem comovente de como enfermeiros e outros profissionais de saúde estão expostos à covid-19 e aos riscos associados”, disse a presidente do ICN, Annette Kennedy, em comunicado.

Esses riscos incluem “violência, preconceito, problemas mentais e, em última instância, o sacrifício das suas vidas”, concluiu.

Na semana passada, a Amnistia Internacional anunciou que tinha feito uma investigação e concluído que mais de sete mil profissionais de saúde já morreram em todo o mundo após terem sido infetados com covid-19, com o México a encabeçar a lista dos países com mais vítimas deste setor

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

