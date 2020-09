São Vicente acolhe Jornadas Parlamentares Atlânticas em janeiro de 2021

15/09/2020 23:55 - Modificado em 15/09/2020 23:55

Previstas para acontecer nos dias 13 e 14 de julho deste ano, as X Jornadas Parlamentares Atlânticas foram hoje remarcadas para 18 a 20 de janeiro de 2021, em São Vicente.

A informação foi avançada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, no final da reunião-grupo de ligação das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que aconteceu por videoconferência esta terça-feira.

Jorge Santos explicou que o evento foi adiado para 2021 devido a situação pandemia da Covid-19.

Segundo avançou, a questão da cooperação a nível da Macaronésia, a biodiversidade marinha, questões culturais e sociais e a problemática da retoma económica pós-Covid-19 são, entre outros, temas e questões a serem debatidas no encontro aprazado para o início do próximo ano.

“A Covid-19 tem tido um impacto devastador a nível das economias das nossas regiões, e como tal vamos levar para o debate essa mesma retoma, a necessidade desse desconfinamento responsável, do impacto social e económico de forma a criarmos as condições e influenciar também as políticas públicas para o equacionamento dos problemas criados por esta pandemia”, considerou.

Para além da jornada parlamentar, está previsto ainda a realização de uma conferência internacional em que as universidades, academias, institutos e centros de investigação vão debater temas relacionados com a pesca, economia marítima azul, biodiversidade e a questão do micro plástico.

Jorge Santos disse que o grupo irá decidir, até final de Novembro, a participação de São Tomé e Príncipe e da Guiné-Bissau como observadores na próxima jornada.

NN/Inforpress